Droga: spaccio stupefacenti in carcere, 12 misure cautelari a Brindisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito dell'attività di indagine è stato quindi riscontrato che a novembre 2020, alcuni soggetti, dall’esterno della casa circondariale, avrebbero tentato di introdurre 3 grammi di hashish, occultati all’interno di una cartolina inserita in una busta destinata ad un detenuto; il mese successivo, un 30enne di Brindisi lanciava all’interno del carcere, una prima volta, un flacone di shampoo con all’interno 5 grammi di hashish, e una seconda volta, un pacchetto di sigarette con all’interno due involucri contenenti 8 grammi di hashish e 6 grammi di cocaina; a gennaio 2021, un 25enne di Brindisi avrebbe lanciato all’interno del carcere un pacco con all’interno due microtelefoni cellulari destinati ai detenuti e 30 grammi di hashish. Il quinto episodio riguarda invece un 36enne di Fasano (Br), il quale dopo il suo arresto per una diversa attività di spaccio, dal carcere avrebbe impartito disposizioni all’esterno a due soggetti perché provvedessero al recupero e distribuzione di alcuni panetti di hashish. È stato possibile anche accertare, infine, l’uso da parte di numerosi detenuti di numerosi microtelefoni (comprensivi di sim), introdotti all’interno del carcere mediante “il lancio” dall’esterno. Nel corso delle perquisizioni domiciliari effettuate quest'oggi è stata rinvenuta presso l’abitazione di un indagato di Noicattaro (Ba), destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari, un ingente quantitativo di hashish (3 kg suddivisi in 30 panetti). Il suddetto soggetto è stato anche arrestato in flagranza di reato e condotto in carcere. (Ren)