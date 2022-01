Russia-Usa: Lavrov, Putin sempre pronto ad incontrare Biden ma devono essere ben preparati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin è sempre pronto ad incontrare l'omologo statunitense Joe Biden, ma tali contatti dovrebbero essere sempre preparati seriamente. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in una conferenza stampa al termine dei colloqui con il segretario di Stato statunitense Antony Blinken a Ginevra. "Siamo in attesa di una risposta ufficiale alle nostre proposte, dopo di che stiamo programmando un altro contatto a livello di ministri degli Esteri", ha spiegato il diplomatico russo, invitando a non affrettare i tempi. Inoltre Lavrov ha sottolineato l'importanza di fissare l'obiettivo da raggiungere prima dello svolgimento di qualsiasi tipo di summit tra le massime cariche di Russia e Stati Uniti. (Rum)