Giorgetti: bene fondi per attività in difficoltà per la pandemia

- “Abbiamo stanziato 390 milioni di euro per le attività colpite dalla pandemia, aumentando a 30 milioni il fondo per discoteche e sale da ballo. Un sostegno doveroso da parte del governo”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. “Dispiace - ha proseguito - che non sia stata accolta la nostra proposta di sostegno all’automotive per mancanza delle necessarie risorse. Ho chiesto che la misura sia approvata il prima possibile”. (Rin)