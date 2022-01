Omicidio Willy: una ‘piazza bianca’ per il giovane eroe, le due iniziative della Regione Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due azioni sono state messe in campo dalla Regione Lazio in memoria di Willy e sono state illustrate questa mattina nel corso di una conferenza stampa dal titolo "La Regione Lazio in memoria di Willy, eroe buono". Si tratta dello stanziamento in favore del Comune di Colleferro di 400 mila euro per il progetto di riqualificazione ambientale e valorizzazione del decoro urbano del giardino Angelo Vassallo adiacente al luogo dell'uccisione del 21enne. Inoltre è stato istituito il "Premio Willy Monteiro Duarte" rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e le strutture del sistema educativo regionale dell'istruzione e formazione, per sensibilizzare i giovani sul contrasto a ogni forma di violenza. Willy è il giovane residente a Paliano, in provincia di Frosinone, ucciso a Colleferro, in provincia di Roma, nel settembre 2020 dopo essere intervenuto in difesa di un amico in pericolo. (segue) (Com)