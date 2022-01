Omicidio Willy: una ‘piazza bianca’ per il giovane eroe, le due iniziative della Regione Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'istituzione del Premio 'Willy Monteiro Duarte' rivolto a tutte le scuole superiori del Lazio per contrastare ogni forma di violenza a partire dai ragazzi e dalle ragazze e il progetto di riqualificazione della 'Piazza Bianca' in prossimità del luogo dell'uccisione a Colleferro (RM) – ha detto in una nota Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione lavoro, pari opportunità, politiche giovanili, istruzione e diritto allo studio in Consiglio Regionale del Lazio – sono il nostro modo per onorare la memoria di Willy, giovane eroe buono che proprio ieri avrebbe compiuto 23 anni. Come Istituzioni abbiamo il dovere di trasformare questo dolore, che è sempre stato collettivo, in un'occasione di riscatto e rinascita, onorando la memoria di Willy che è nel suo sorriso, nella sua meravigliosa famiglia e nella sua comunità". (segue) (Com)