Omicidio Willy: una ‘piazza bianca’ per il giovane eroe, le due iniziative della Regione Lazio (3)

- "Il tema dell'inclusione deve essere tra i valori fondativi della nostra comunità. Questo premio dedicato alla memoria di Willy va inserito all'interno di questa progettualità e come Regione Lazio vogliamo contribuire a questo progetto di riscatto. In questi mesi abbiamo parlato tanto dell'emergenza sanitaria ora dobbiamo invece cogliere l'occasione di rimettere al centro la scuola e considerarla il motore effettivo della formazione e del rispetto fra le persone". Ha sottolineato l'assessore regionale a Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola, Politiche per la ricostruzione, Personale, Claudio Di Berardino. (segue) (Com)