Omicidio Willy: una ‘piazza bianca’ per il giovane eroe, le due iniziative della Regione Lazio (4)

- "Con questo intervento abbiamo voluto dare un segnale concreto per onorare la memoria di Willy e ringrazio la Consigliera Mattia per l'input. Riqualificare il giardino Angelo Vassallo, oltre che valorizzare la cittadina di Colleferro, significa anche dare ai tanti giovani di questa comunità la possibilità di vivere in un ambiente migliore e ideale per la socialità. Il ricordo di Willy e la sua straordinaria vita continueranno ad essere presenti con noi", ha spiegato l'Assessore ai lavori pubblici della Regione Lazio, Mauro Alessandri. "Come Regione Lazio ci prendiamo questo impegno per continuare a tenere viva la memoria di Willy: il suo altruismo e il suo coraggio devono essere d'esempio per le nuove generazioni", ha aggiunto il Vice Presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. (segue) (Com)