Omicidio Willy: una ‘piazza bianca’ per il giovane eroe, le due iniziative della Regione Lazio (5)

- Un impegno che parte dalla presentazione e approvazione in Consiglio Regionale di due emendamenti da parte della Consigliera Eleonora Mattia e poi sviluppati dal lavoro della Giunta Regionale e in particolari dagli Assessorati ai Lavori pubblici e alla Formazione. In entrambi i casi l'obiettivo ultimo è quello di sensibilizzare, prevenire e contrastare ogni forma di violenza tra i giovani e a partire dai giovani con un duplice investimento: uno spazio fisico – la 'Piazza bianca' che sorgerà in memoria di Willy – che riscatta dall'ombra e l'onta della tragica uccisione uno spazio pubblico e lo restituisce ai giovani e alle giovani della comunità di appartenenza di Willy; uno spazio immateriale, quello delle possibilità offerte dal Premio a tutti i ragazzi e alle ragazze delle scuole superiori del Lazio che potranno confrontarsi e mettersi alla prova sui temi del contrasto all'odio e a ogni forma di violenza. (Com)