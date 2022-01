Giustizia: Gasparri (FI), incredibile apertura anno giudiziario, magistratura rifletta su se stessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Siamo davvero all'incredibile. L'apertura dell'anno giudiziario, che dovrebbe essere una cerimonia solenne e di grande rilevanza, si svolge con i vertici della Cassazione bocciati dal Consiglio di Stato, ma rapidamente rimessi in sella dal Csm. Interviene il procuratore generale Salvi sulle cui vicende ho chiesto da tempo pubblici chiarimenti che non sono mai venuti. Una scena che va oltre ogni immaginazione", commenta in una nota il senatore Maurizio Gasparri componente del Comitato di presidenza di Forza Italia. "La magistratura italiana, al cui interno certamente ci sono tante persone serie, deve riflettere su se stessa. Lo scandalo Csm sembra non aver modificato nulla. Tutto continua come prima. Le decisioni del Consiglio di Stato sembrano essere in questo caso irrilevanti. Chi era stato coinvolto nelle vicende clamorose del Csm in alcuni casi è finito nel tritacarne, in altri invece resta immune e pontifica. Amen", conclude. (Com)