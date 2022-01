I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: presidente Castillo, Repsol responsabile per disastro ecologico sulla costa di Lima - Il presidente del Perù Pedro Castillo ha attribuito alla compagnia petrolifera spagnola Repsol la responsabilità per il disastro ecologico provocato al largo di Lima da uno sversamento di petrolio. “Condanniamo il disastro ambientale causato dalla raffineria La Pampilla, gestita da Repsol. Il danno ecologico al nostro litorale è inammissibile. Dallo Stato sono state disposte azioni penali, civili e amministrative a tutela della sovranità e del benessere del Paese”, si legge in una serie di tweet pubblicato sul profilo del capo dello stato. (Res)