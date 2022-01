Difesa: Esercito avvia celebrazioni 150mo anniversario Truppe alpine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Si è svolto oggi a Torino, nella sede della Scuola di applicazione dell'Esercito, il primo di una serie di eventi e attività culturali, celebrative, addestrative e sportive che, nell'anno, accompagneranno le penne nere in servizio ed in congedo lungo un percorso che si concluderà il 15 ottobre, con una manifestazione nazionale a Napoli per celebrare i 150 anni di fondazione del Corpo degli Alpini. Lo riferisce un comunicato stampa dell'Esercito. Il 2022 segna una tappa significativa nella storia degli Alpini: il 15 ottobre del 1872, a Napoli, Vittorio Emanuele II firmava il Regio decreto che sanciva la nascita delle prime compagnie montanare del Regio Esercito, destinate a difendere le vallate sui confini d'Italia. Questa è la prima tappa di un ciclo di conferenze il cui tema è "Alpini 1872/2022: le Truppe da montagna custodi della memoria, esempio di solidarietà", organizzato da Comando Truppe alpine dell'Esercito e Ana, in sinergia con il Centro interuniversitario di studi e ricerche storico–militari, istituzione che sta curando anche la realizzazione di un volume in lingua inglese dedicato alla storia degli Alpini. Le altre tappe del ciclo saranno a Trento (in marzo), Brescia (aprile), Vicenza (giugno), Udine (luglio) e Teramo (settembre). Il capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale Pietro Serino, ha sottolineato in un video messaggio: "Oggi, a 150 anni dalla loro costituzione, le Truppe Alpine rappresentano una componente fondamentale dell'Esercito, radicata nel proprio passato e proiettata verso il futuro. In questo percorso, sono da lungo tempo affiancate dall'Associazione nazionale alpini, i cui meriti sono troppi per poter essere elencati. A tutti gli alpini, in servizio ed in congedo, al loro comandante ed al loro presidente, rivolgo il mio saluto in occasione del primo evento celebrativo di un traguardo, 150 anni di storia, che segna anche un punto di partenza verso altri prestigiosi obiettivi". Il generale di corpo d'armata Ignazio Gamba, comandante delle Truppe alpine ha affermato: "Il 2022 si apre con rinnovate aspettative e ci auguriamo tutti di poter riavere momenti di aggregazione alpina come l'Adunata nazionale di Rimini-San Marino, ma soprattutto di vivere un nutritissimo programma di ricorrenze e festeggiamenti che ci porteranno alla importante ricorrenza dei 150 anni di fondazione del nostro glorioso Corpo il 15 ottobre". Il presidente nazionale dell'Ana, Sebastiano Favero ha aggiunto: "Per gli alpini sarà un anno storicamente ricco di significati, che celebreremo mirando a trarne indicazioni con lo sguardo rivolto al futuro".