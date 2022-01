Difesa: Esercito avvia celebrazioni 150mo anniversario Truppe alpine (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In maggio e giugno, le brigate alpine Taurinense e Julia organizzeranno, associandole ad eventi in loco, alcune attività di “Staff Ride”, ovvero ricostruzioni storico-militari con taglio addestrativo, sui luoghi di alcune grandi battaglie (ad esempio Monte Grappa, Pal Picol, ecc.) per comprendere le ragioni che portarono i comandanti ad assumere le decisioni operative. Tra le manifestazioni più appassionanti, nei mesi estivi verranno svolte delle ascensioni su 150 cime italiane: saranno suddivise in "extra difficili" (assegnate esclusivamente a personale altamente qualificato del Centro addestramento alpino), "difficili" (salite dai plotoni "alpieri") e "facili" (salite a livello di compagnia alpini). Tra le cime che saranno raggiunte ci sono Monte Bianco, Cervino, Monte Rosa, Gran Paradiso, Monte Matto, Punta Roma, Punta Udine, Monte Argentera, Monviso, Gran Sasso, Ortles, Cima Libera, Tofana di Rozes, Campanile dio Val Montanaia. Un altro evento di elevato spessore simbolico è la Staffetta Ventimiglia-Trieste che, portando la fiaccola della pace, simbolicamente accesa durante l'Adunata Nazionale di Trento del 2018, coprirà - tra maggio e giugno - l'intero arco alpino (con una propaggine sugli Appennini abruzzesi) e sarà affidata, in due tranches suddivise in decine di tappe, a centinaia di soldati delle due brigate alpine Taurinense e Julia. in collaborazione con le sezioni Ana dei territori lungo il percorso. (segue) (Res)