Difesa: Esercito avvia celebrazioni 150mo anniversario Truppe alpine (4)

- Sempre in maggio, l'Adunata nazionale degli alpini, che si terrà tra il 5 e l'8 a Rimini e San Marino, celebrerà con particolare solennità la ricorrenza, facendo sfilare le bandiere di guerra di tutti i reparti alpini dell'Esercito. Intense saranno anche le attività promozionali, con le Truppe alpine direttamente coinvolte nella gestione di stand dell'Esercito a Verona e Torino. Inoltre, una ricca attività di road show, tesa a mostrare attività, dotazioni e peculiarità delle Truppe Alpine dell'Esercito, sarà concentrata nelle città sedi di raduno di raggruppamento dell'Ana e quindi Asiago (luglio), Ivrea (settembre), Lecco e Napoli (ottobre). Sono numerose le attività addestrative, promozionali e sportive previste, che serviranno per condurre verso il “Military Tattoo”, la grande rassegna delle Fanfare alpine, il 15 ottobre a Napoli. Gli Alpini concluderanno il loro "150mo anno" l'11 dicembre a Milano, in Duomo, celebrando la messa di ringraziamento e di ricordo. (Res)