Libia: analista Harchauoi, rischio battaglia per il petrolio senza accordo est-ovest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spodestare il premier libico Abdulhamid Dabaiba da Tripoli potrebbe essere molto difficile e senza un accordo est-ovest c’è il rischio di un nuovo blocco petrolifero in Libia nel corso del 2022. Lo ha affermato ad “Agenzia Nova” Jalel Harchaoui, research fellow del think tank olandese Clingendael Institute. Nonostante il rinvio delle elezioni del 24 dicembre, la situazione del dialogo politico in Libia è in apparenza buona. Almeno per ora, infatti, tutti i principali attori politici e internazionali si parlano, il petrolio è tornato a scorrere e il cessate il fuoco tiene. C’è grande attesa inoltre per la nuova roadmap che dovrebbe emergere dal Parlamento di Tobruk il 25 o il 27 gennaio. Sono tre i punti principali della nuova mappa politica libica: un percorso costituzionale, la riconciliazione nazionale, la questione di un nuovo governo. Personaggi di spicco dell’ovest esclusi dall’attuale esecutivo come l’ex ministro dell’Interno Fathi Bashagha, l’ex vicepresidente Ahmed Maiteeq e potenti clan come quello dei Mountasser di Misurata spingono per creare un nuovo esecutivo d’intesa con la Cirenaica, governata di fatto dal generale Khalifa Haftar. “In questo momento, è molto difficile per qualsiasi attore cacciare il premier da Tripoli. Per fare ciò, bisogna attaccare la Turchia, i suoi mercenari siriani e le principali brigate di Misurata - che sostengono Dabaiba, non Bashagha - ed entità come la Brigata 444 e le forze di Osama Juwaili. Questo è un compito arduo”, ha detto Harchaoui. (segue) (Res)