Libia: analista Harchauoi, rischio battaglia per il petrolio senza accordo est-ovest (2)

- “Invece di rovesciare Dabaiba a Tripoli, i suoi nemici potrebbero lavorare per annunciare un governo parallelo. La domanda è: può un tale governo essere qualcosa di più di un semplice gesto simbolico da parte di Haftar e dei suoi partner?”, si è chiesto ancora l’analista. “Oltre ad essere saldamente al suo posto nella capitale, Dabaiba gode del riconoscimento di fatto delle Nazioni Unite e, cosa importante, è potente perché gode di un'amicizia molto, molto stretta con il governatore della Banca centrale, Saddik al Kabir. Detto crudamente: Dabaiba controlla i soldi della Libia”, ha sottolineato l’esperto. “Un nuovo governo rivale avrebbe difficoltà a diventare finanziariamente sostenibile. Ma allo stesso tempo, Haftar e i suoi partner sono in grado di annunciarne uno solo per colpire Dabaiba", ha aggiunto. Il mutato contesto geopolitico, con la Turchia e gli Emirati Arabi Uniti (due dei principali attori coinvolti nel dossier libico) che hanno ripreso a parlarsi, potrebbe favorire una soluzione. Eppure, secondo l’analista, non è così semplice: “Non è che adesso magicamente tutte le fazioni libiche orientali obbediranno a questo tipo di impulso. La situazione è più complessa: ci sono ancora personalità libiche molto forti che detestano Dabaiba e possono prendere iniziative personali”. (segue) (Res)