Libia: analista Harchauoi, rischio battaglia per il petrolio senza accordo est-ovest (3)

- Quanto alla roadmap del Parlamento, secondo Harchauoi, si tratta di “un mezzo per guadagnare tempo” e rinviare ulteriormente le elezioni. Sulla nuova Costituzione, la scelta è tra fare qualche modifica con un referendum sulla bozza costituzionale del 2017 entro metà anno (come vuole il presidente del Consiglio di Stato di Tripoli, Khaled al Mishri) o ricominciare da zero (come vuole invece il presidente del Parlamento, Aguila Saleh) con una commissione di 30 esperti. “Sappiamo già che il presidente della Camera è interessato a respingere la bozza di costituzione del 2017, il che significa che spingerà affinché ne venga scritta una nuova: è un trucco per assicurarsi che le cose si trascinino il più a lungo possibile”, ha detto Harchauoi. La riconciliazione nazionale è un dossier centrale in Libia, di cui è competente il debole Consiglio presidenziale, ma anche problematico. Servirebbe una nuova amnistia, anche perché quelle fatte dall’est hanno una scarsa legittimità legale, anche nei confronti di chi ha commesso crimini enormi. Questo però aprirebbe il vaso di pandora. “Finora non c'è stata alcuna vera riconciliazione nazionale in Libia. A volte i politici libici annunciano una riconciliazione, ma questi processi sono, nella migliore delle ipotesi, molto superficiali”, ha detto ancora l’analista. (segue) (Res)