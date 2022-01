Libia: analista Harchauoi, rischio battaglia per il petrolio senza accordo est-ovest (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scenario peggiore, secondo Harchauoi, è un nuovo blocco del petrolio. “C'è il rischio di vedere Dabaiba raggiungere la supremazia, accaparrandosi sempre più di potere ogni mese che passa. Questa egemonia potrebbe tradursi in una situazione in cui il generale Haftar nell'est potrebbe sentirsi strangolato finanziariamente e, quindi, costretto a orchestrare un nuovo blocco petrolifero. Se dovesse scoppiare un nuovo blocco petrolifero simile a quello del gennaio 2020, la situazione potrebbe peggiorare. Il campo di Dabaiba potrebbe tentare di avventurarsi nel Fezzan e provare a prendere il giacimento petrolifero di Sharara, per essere sicuri che Haftar non possa più innescare blocchi. Senza un accordo solido per costringere Haftar a diventare ragionevole, questo tipo di battaglie per il petrolio potrebbe verificarsi nel 2022”, ha aggiunto l’analista. (segue) (Res)