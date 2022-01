Libia: analista Harchauoi, rischio battaglia per il petrolio senza accordo est-ovest (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), intanto, è in scadenza di mandato ed è attualmente senza guida. Il precedente inviato Onu, Jan Kubis, si è dimesso a poche settimane dalla data delle elezioni che, non a caso, sono state rinviate. Il sostituto di Kubis è stato bloccato per dal veto della Russia e dal Palazzo di Vetro hanno inviato in Libia la diplomatica statunitense Stephanie Williams, già numero due di Unsmil e architetta del provvisorio assetto istituzionale libico, in veste di consigliere speciale del segretario generale. In molti ora si interrogano sul futuro della missione Onu in Libia. “Anche quando è stato annunciato il ritorno di Williams, è stato lanciato uno sforzo simultaneo per sostituire formalmente e ufficialmente. Questo processo è ancora in corso e dobbiamo tenere a mente che è molto lento perché la nuova personalità deve essere accettata sia dall'Occidente che dalla Russia. In effetti, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è piuttosto diviso: Mosca è la ragione per cui Williams non ha avuto molte possibilità come consigliere speciale. Quindi questo significa che nei prossimi mesi, Williams continuerà a operare come abbiamo visto dal mese scorso. E la ricerca di un nuovo inviato speciale andrà avanti e la Missione delle Nazioni Unite, con ogni probabilità, sarà estesa, come al solito”, ha concluso. (Res)