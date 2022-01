Cambogia-Vietnam: conclusa visita ministro Esteri vietnamita, sostegno su agenda Asean e Myanmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Cambogia, Prak Sokhonn, e l’omologo del Vietnam, Bui Thanh Son, incontratisi ieri a Phnom Penh, hanno espresso soddisfazione per la crescita dei legami bilaterali, in particolare per gli scambi commerciali, arrivati a dieci miliardi di dollari l’anno scorso, con un incremento di quasi l’80 per cento, nonostante la pandemia di coronavirus. In aumento anche gli investimenti vietnamiti: 88,9 milioni di dollari investiti in quattro nuovi progetti nel 2021, che hanno portato il totale a 2,84 miliardi di dollari. Le parti, secondo quanto riferito dalla stampa di entrambi i Paesi, hanno concordato di rafforzare ulteriormente la cooperazione sulla base degli accordi recentemente conclusi dalle rispettive leadership. I due ministri, inoltre, hanno sottolineato l’importanza di mantenere la pace, la sicurezza, la stabilità e la libertà di navigazione nella regione, di risolvere le dispute sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos) e di ultimare presto il Codice di condotta nel Mar Cinese Meridionale. (segue) (Fim)