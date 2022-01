Cambogia-Vietnam: conclusa visita ministro Esteri vietnamita, sostegno su agenda Asean e Myanmar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri vietnamita è stato ricevuto anche dal premier cambogiano, Hun Sen, nel primo giorno dell’Anno dell’amicizia Cambogia-Vietnam, indetto per il 2022 e per il quale è stato pensato un programma di eventi celebrativi. Bui Thanh Son ha assicurato l’appoggio di Hanoi a Phnom Penh per il turno annuale di presidenza dell’Asean, l’Associazione delle nazioni del Sd-est asiatico, di cui entrambi i Paesi fanno parte (insieme a Brunei, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore e Thailandia). In particolare il rappresentante di Hanoi ha ribadito il sostegno all’attuazione del consenso in cinque punti sul Myanmar. I cinque punti, concordati nell’aprile 2021 dai leader dell’Asean, hanno per oggetto la cessazione delle violenze, l’esercizio della moderazione da parte di tutti gli attori coinvolti, l’avvio di un dialogo costruttivo tra tutte le parti, il ruolo dell’inviato speciale dell’Associazione per facilitare la mediazione e la sua visita nel Paese, la fornitura di assistenza umanitaria. (segue) (Fim)