Sardegna: Manca (M5s), ospedali Sassari e Alghero in difficoltà, attivare posti letto Covid al Mater Olbia

20 luglio 2021

- La "disomogenea e indecente distribuzione dei ricoveri tra gli ospedali" del Nord Sardegna con la possibilità di ricoverare i pazienti positivi al Sars Cov2 solo negli ospedali Aou di Sassari e Marino di Alghero è stata denunciata con un'interrogazione dalla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Desiré Manca. Nel documento, l'esponente pentastellata ha chiesto al presidente Christian Solinas e all'assessore alla Sanità Mario Nieddu chiede che gli ospedali della Gallura aprano i reparti Covid ordinari, sub intensivi e intensivi per sollevare l'ospedale di Sassari dal gravoso carico su cui "negli ultimi 79 giorni ha pesato anche l'accesso di 71 pazienti positivi provenienti dalla Gallura". Nonostante la difficile situazione, ha denunciato Manca, il Mater Olbia non ha ancora attivato i posti letto Covid, richiesti della Regione con una delibera che risale al 21 dicembre scorso. "Come già formalmente rappresentato all'assessorato regionale – replicano dal Mater Olbia - ci siamo resi disponibili dal giorno di Natale a un rapido confronto al fine di regolarizzare la procedura autorizzativa per l'erogazione delle prestazioni sanitarie correlate al Covid". "Faremo il possibile – concludono i vertici dell'ospedale gallurese - per aprire un primo nucleo di posti letto di degenza ordinaria Covid già dall'inizio della prossima settimana, compatibilmente con la disponibilità del personale sanitario in gran parte positivo al virus e in isolamento, e, qualora la situazione dei dipendenti dovesse migliorare, il numero dei posti letto, in degenza ordinaria, potrà arrivare fino a venti". (Rsc)