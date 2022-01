Quirinale: Renzi (Iv), trovate italiano non convinto del buon lavoro di Mattarella e Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mi trovi un italiano che non è convinto che Sergio Mattarella e Mario Draghi non abbiano fatto il bene del Paese. Lo ha detto il segretario di Italia Viva, Matteo Renzi, a “L’Aria che tira” su “La7” parlando delle elezioni per la presidenza della Repubblica. “La mia impressione è che per il Quirinale siamo ancora in alto mare. La politica in Italia ha il compito di eleggere il presidente della Repubblica e queste nomine arrivano all’ultimo minuto”. (Res)