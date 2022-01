Imprese: Filt Cgil su Moby Tirrenia, si chiuda piano risanamento a tutela occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attenzione all'evoluzione del percorso dei piani di risanamento di Cin Tirrenia e Moby rappresenta, in questa fase, la priorità che tutti ci dobbiamo dare al fine di salvaguardare l'occupazione e la stessa marineria italiana. Ad affermarlo è il segretario nazionale della Filt Cgil, Natale Colombo, spiegando che l'esito dell'udienza presso il tribunale di Milano sulla nuova proposta di concordato preventivo "ci conforta e ci proietta in una nuova concreta dimensione per la realizzazione complessiva degli accordi con tutti i creditori, considerando che le nuove e migliori condizioni del piano di rientro dal debito sono già state avallate dallo stesso tribunale". Ora, ha continuato, auspichiamo che i commissari di Tirrenia in amministrazione straordinaria siano "responsabilmente pronti a valutare asetticamente e con serenità quanto proposto, al fine di poter andare a chiudere l'intera partita mettendo in sicurezza anche i circa seimila lavoratori in capo alle due aziende". Dal canto suo, conclude, il ministero dello Sviluppo economico è "formalmente invitato a fare rapidamente le proprie valutazioni ed a trasferirle agli stessi commissari sapendo che il tribunale, così come i lavoratori, non potranno attendere all'infinito e né tantomeno sentirsi perennemente in bilico". (Com)