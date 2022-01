Russia-Finlandia: colloquio tra Putin e Niinisto, focus su Ucraina e accordi Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina si rifiuta ancora ostinatamente di adempiere ai propri obblighi ai sensi degli accordi di Minsk sul Donbass. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin durante una telefonata con l'omologo finlandese Sauli Niinisto, come riportato dal Cremlino in una nota. In particolare Putin ha osservato che Kiev continua ad eludere l'instaurazione di un dialogo diretto con le autoproclamate repubbliche separatiste filorusse di Donetsk e Luhansk, e l'istituzione di uno status speciale per il Donbass. Inoltre il capo di Stato russo ha affermato che Mosca si aspetta risposte concrete e dettagliate dagli Stati Uniti alle proposte sulle garanzie di sicurezza in Europa. Infine i due presidenti si sono scambiati le congratulazioni in occasione del 30mo anniversario della firma del Trattato tra Russia e Finlandia sui principi delle relazioni bilaterali, che ha segnato l'inizio di una nuova fase della cooperazione russo-finlandese. (Rum)