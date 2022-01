Imprese: Allwyn Entertainment sarà quotata alla Borsa di New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di scommesse e lotterie Allwyn Entertaiment, di proprietà dell’imprenditore ceco Karel Komarek, sarà quotata alla Borsa di New York (Nyse) in combinazione con la Spac Cohn Robbins. Lo ha annunciato oggi la società. L’operazione congiunta ha un valore di circa 9,3 miliardi di dollari e sosterrà la strategia di crescita di Allwyn attraverso acquisizioni e nuove licenze in Europa e negli Stati Uniti. La compagnia, nota in precedenza come Sazka Entertainment, gestisce lotterie nella Repubblica Ceca ma anche in Austria, Italia, Grecia e Cipro. Attualmente sta cercando di ottenere una licenza anche nel Regno Unito. (Vap)