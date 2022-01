Energia: Letta su rincari, governo intervenga strutturalmente su parte fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Il Partito democratico da subito "chiede al governo un intervento strutturale sulla parte fiscale del costo dell'energia". Lo scrive sui social il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, che aggiunge: "C’è stato già un intervento da quasi quattro miliardi di euro per contenere il caro bollette per le imprese energivore e per le famiglie, ma il peso del fisco sulla bolletta energetica è elevatissimo e se non lo tagliamo strutturalmente il costo del non intervento sarà maggiore perché non ci sono segnali di una frenata degli aumenti e questo peserà sempre di più sul costo dei prodotti". Letta poi spiega che "se lo compra insieme l'Europa riesce ad abbassare il costo del gas, se l’Italia e gli altri Paesi continueranno a farlo da soli non avranno potere contrattuale. Dobbiamo muoverci tutti congiuntamente, come fatto con i vaccini, o i costi per famiglie e imprese saranno insostenibili". "Europa ed Italia - prosegue il segretario dem - devono riuscire a conciliare il piano di rilancio economico con il Green new deal, la sostenibilità ambientale con quella sociale. La riqualificazione energetica delle case abbatte sprechi e consumi eccessivi e riduce le bollette delle famiglie. Bisogna continuare ad incentivarla. Le industrie inquinanti devono cedere il passo alle nuove attività ecosostenibili. I lavoratori vanno protetti e accompagnati nella transizione verso una economia a zero emissioni", sottolinea Letta.(Rin)