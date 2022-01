Roma: picchia la compagna e tenta la fuga in Francia, arrestato 35enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al provvedimento si è giunti dopo un’articolata attività di indagine eseguita dai carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, a seguito di un intervento richiesto al “112” la mattina del 13 dicembre 2021, in un bar di via Nomentana, dove era da poco entrata una donna, cittadina marocchina di 33 anni – visibilmente sotto shock e con delle vistose ferite al corpo e al volto, che chiedeva aiuto ai presenti raccontando di essere stata violentemente picchiata e abusata dal suo compagno. Stando al racconto fornito dai testimoni, l’uomo, poco dopo, sarebbe entrato, a sua volta, nel bar, tentando con la forza di portare via la donna, desistendo dopo le rimostranze dei presenti per poi darsi alla fuga prima dell’arrivo delle pattuglie dei carabinieri. Nella circostanza, i sanitari del 118 trasportavano la malcapitata presso il pronto soccorso del policlinico Umberto I dove le veniva riscontrato un trauma cranico-facciale e varie fratture, trattenuta in osservazione con prognosi di 40 giorni. (segue) (Rer)