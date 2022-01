Tunisia: presidente Saied, libertà nel Paese garantite “più che mai”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le libertà in Tunisia sono più che mai garantite. Lo ha dichiarato il presidente della Tunisia Kais Saied in occasione del suo incontro al palazzo di Cartagine con il ministro dell’Interno Taoufik Charfeddine. Lo ha reso noto la presidenza in un video diffuso sulla propria pagina Facebook ufficiale. In occasione dell’incontro, Saied ha sottolineato l’impegno delle autorità verso l’applicazione della legge nei confronti di tutti e il totale rifiuto di qualsiasi abuso o violenza, in particolare da parte di coloro che “vogliono colpire lo Stato”. Il presidente tunisino ha inoltre ribadito che non vi è alcuna intenzione di “controllare la magistratura o interferire con il suo lavoro”. Le parole del capo dello Stato giungono dopo le accuse dei partiti di opposizione di uso eccessivo della forza nella repressione delle manifestazioni - non autorizzate ufficialmente per motivi di carattere sanitario - di venerdì 14 gennaio, il giorno dell'undicesimo anniversario della cacciata di Ben Ali. (Tut)