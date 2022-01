Imprese: congiuntura Confcommercio, prosegue rallentamento economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio, il Pil, stando alle nostre stime - prosegue la nota - ha approfondito la tendenza al rallentamento già emersa a dicembre, con una riduzione del 2 per cento congiunturale. Nel confronto annuo la crescita si dovrebbe attestare al 4,4 per cento, dato in forte calo rispetto ai mesi precedenti. Al rallentamento dell’economia si associa una decisa recrudescenza dell’inflazione. Per il mese di gennaio stimiamo un incremento dei prezzi al consumo dell’1,5 per cento su base mensile e del 4,7 per cento su base annua. La stima, che nella sua dimensione mensile riporta indietro il calendario di quasi quarant’anni, pur riflettendo in larga parte gli eccezionali aumenti autorizzati per la componente energetica regolamentata, risente anche degli incrementi dei prezzi di alcuni beni e servizi di largo consumo che sono da tempo soggetti a pressioni. (Com)