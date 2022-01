Energia: Letta, falsità da molti politici su rincari legati a politiche ambientali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- In Italia "molti politici hanno cominciato a raccontare che se il costo dell’energia aumenta è a causa delle politiche ambientali, che gli sforzi per combattere il cambiamento climatico sono fatti a spese della gente. È una fake news". Lo scrive il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, sui social. "È vero il contrario: produrre più energia da fonti rinnovabili abbassa la bolletta elettrica", aggiunge. "Case più efficienti consumano meno energia e costano meno. Il Partito democratico lavorerà per questi obiettivi", conclude Letta. (Rin)