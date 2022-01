Covid: Piemonte ad un passo dalla zona arancione, pesano ricoveri ordinari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piemonte potrebbe passare in zona arancione da lunedì 24 gennaio. A pesare nel pre-report della settimana del 10-16 gennaio del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità, sono i posti letto occupati nei reparti ordinari, passati dal 28,4 per cento al 30,3 per cento, ovvero 0,3 punti percentuali sopra la soglia di permanenza nella zona gialla. Crescono anche i nuovi casi e focolai, ma in modo più contenuto rispetto alle scorse settimane. E in calo invece l'Rt (da 1,88 a 1,07), la percentuale di positività ai tamponi (dal 30 al 29 per cento) e l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva (dal 23,2 al 22,8). L'incidenza è di 2.259,10 ogni 100 mila abitanti. La decisione finale verrà presa oggi dal Ministero. (segue) (Rpi)