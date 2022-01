Covid: Piemonte ad un passo dalla zona arancione, pesano ricoveri ordinari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante un quadro complessivo che dimostra sia nella diffusione del virus che nel numero di nuove ospedalizzazioni una situazione in costante miglioramento, il Piemonte ha superato in piccolissima percentuale (0,3 per cento) uno dei parametri per il passaggio in arancione e su questo ha inciso evidentemente il ricovero delle persone non vaccinate - hanno affermato il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -, che continuano a occupare i 2/3 delle nostre terapie intensive e più della metà dei posti letto ordinari, ponendo il Piemonte così come altre regioni in Italia sopra la soglia di allerta. È bene però precisare che l’ingresso in zona arancione per le persone vaccinate non porterà nessuna privazione e ulteriori restrizioni nelle loro attività quotidiane e nella loro socialità". (Rpi)