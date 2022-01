Ita: De Santis (LcR), infrastruttura strategica, attendiamo risposte soddisfacenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nel corso degli anni Nova si è affermata per competenza e professionalità, diventando un punto di riferimento attendibile nel panorama giornalistico nazionale e locale" Virginia Raggi

Ex sindaco di Roma

20 luglio 2021

- "Dopo 3 mesi, ancora non si riesce a decollare. La tanto dibattuta vicenda della nuova compagnia aerea Ita Airways è davvero emblematica di quanto il valore universale del lavoro comprenda molteplici aspetti, dal piano personale alla più vasta dimensione sociale e produttiva. In occasione della nuova audizione dei vertici Ita presso la commissione Trasporti della Camera dei Deputati, non nascondendo la nostra preoccupazione per la perdurante crisi, auspichiamo soluzioni soddisfacenti e stabili per quest'infrastruttura strategica per Roma e per l'intero Paese". Lo dichiara, in una nota, Antonio De Santis, presidente gruppo capitolino lista civica "Virginia Raggi - ecologia e innovazione". "La nostra solidarietà e attenzione vanno, innanzitutto, a tutto il personale coinvolto, mentre il grave problema occupazionale sembra del tutto ignorato rispetto alle esigenze di mercato - aggiunge il consigliere capitolino -. I primi bilanci dell'attività descrivono una partenza difficile, con il 50 per cento in meno dei ricavi rispetto alle previsioni e una situazione al di sotto almeno del 25 per cento sui target principali prefissati. E se appare palese l'inesistenza di un piano industriale sostenibile, sembra esserci, piuttosto, un piano di cessione ad una Compagnia Major, Lufthansa in primis". (segue) (Com)