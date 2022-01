Ita: De Santis (LcR), infrastruttura strategica, attendiamo risposte soddisfacenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci chiediamo, a questo punto, quale sia lo scopo della nascita di Ita. Se si tratta della nuova Compagnia di bandiera italiana, con il 100% del capitale in mano allo Stato e 3 miliardi di investimenti, Ita è istituzione identitaria, deve rispondere a precisi ruoli di sistema, aprire rotte commerciali, attrarre investimenti sul territorio e agire secondo gli indirizzi del Parlamento italiano - prosegue De Santis -. Per la Capitale, tutto questo assume valenza ancora maggiore, considerate le prossime scadenze relative al Giubileo 2025 e all'Expo 2030. Circa quest'ultimo evento, Roma compete con Mosca, Odessa, Busan e Riad, e l'aggiudicazione si deciderà entro ottobre 2023. E' un riferimento temporale ravvicinato, se si rapporta ai tempi di programmazione in campo aeronautico, e uno degli elementi di valutazione sarà proprio la capacità di connessione, di collegamenti che la città ospitante assicurerà. Ad oggi, per l'aeroporto di Roma Fiumicino 'Leonardo da Vinci', tra i più importanti al mondo, si prevede una perdita di 11 milioni di passeggeri all'anno rispetto al 2019 ed è stata confermata la riduzione del 57 per cento del traffico aereo. I vertici di Ita, tuttavia, non hanno dato alcuna rassicurazione su prossime riacquisizioni, per tornare a crescere. Non possiamo permetterci una Compagnia di bandiera zoppa, né la perdita di un'opportunità straordinaria qual è l'Expo 2030, con tutti i correlati benefici economici, stimabili, secondo lo studio dell'Università Luiss, in ben 45,7 miliardi: 2,5 miliardi dalla vendita dei titoli d'ingresso; 24,9 miliardi di nuove entrate prodotte dai flussi turistici; 7,3 miliardi da incrementi fiscali prodotti e 11,1 miliardi come effetto indotto, su una previsione di 34,7 milioni di spettatori. Come suggerisce il nostro tema portante 'Persone e territori: rigenerazione urbana, inclusione e innovazione', Roma intende presentarsi a tale storico evento come città sostenibile e sul cammino dell'integrazione di tecnologie innovative, anche in materia d'infrastrutture, comunicazione e mobilità. Davanti a queste enormi sfide e aspettative, spetta ora alla politica ed ai manager di Ita cambiare rotta e dare risposte concrete. L'Italia e, in particolare, Roma lo meritano", conclude il consigliere capitolino. (Com)