Milano: grave incidente a Vermezzo con Zelo, deceduto conducente motorino

- Intorno alle 9 di questa mattina, sulla Sp30 a Vermezzo con Zelo (Mi), un grave incidente ha coinvolto un'auto e uno scooter che, per dinamiche ancora da accertare, si sarebbero scontrati fra loro. Secondo quanto riferisce Areu in una nota, l'uomo che si trovava in sella al motorino sarebbe deceduto sul posto in seguito alle lesioni riportate. La vittima non è ancora stata identificata, ma si stima un'età fra i 20 e i 30 anni. Oltre al personale sanitario con un'automedica e un'ambulanza, sul posto sono intervenuti i carabinieri. (Rem)