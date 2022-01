Mafia: percepivano indebitamente Reddito cittadinanza, 5 denunce a Catania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia di Paternò (Catania), in collaborazione con i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Catania, hanno deferito 5 soggetti, poiché ritenuti responsabili di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. Da un'attività di indagine è emerso che tra i beneficiari del reddito ci fossero soggetti appartenenti a consorterie mafiose attive nel capoluogo etneo e in provincia che, sebbene fossero già stati condannati con sentenze passate in giudicato per reati in materia di associazione di stampo mafioso, hanno comunque ottenuto il reddito per una riscossione indebita di circa 48 mila euro a partire da marzo 2020 fino a settembre 2021. Tra le persone denunciate anche due donne, coniugi di esponenti condannati in via definitiva per associazione di tipo mafioso. L'Inps, su richiesta della procura della Repubblica di Catania, ha revocato immediatamente il beneficio e avviato le dovute procedure di restituzione di quanto illecitamente percepito. (Ren)