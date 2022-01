Covid: assessore Lazio, pressione su ospedali ma con discesa curva situazione può migliorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio "c'è una situazione di pressione oggettiva sugli ospedali seppure in un quadro di stabilizzazione del numero dei casi, e questo comporta una riorganizzazione, e a volte anche delle difficoltà. Ma se inizia la discesa della curva nell'arco di 2-3 settimane il quadro potrebbe notevolmente cambiare". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, intervenendo a "Radio anch'io" su Rai Radio1. "Per la prima volta, dopo tante settimane, l'indice Rt nel Lazio è sceso decisamente sotto l'1 - ha ricordato l'assessore D'Amato -. Si tratta di un dato al quale guardiamo con molta attenzione, perché potrebbe significare l'avvio di una discesa, che come abbiamo visto in altre realtà, potrebbe portare anche una discesa rapida".(Rer)