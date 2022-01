Lombardia: l’autostrada A35 “Brebemi” cambia logo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’autostrada A35 Brebemi cambia logo, nella volontà di confermare un percorso di innovazione verso la sostenibilità ambientale, sociale ed economica anche attraverso l'evoluzione dell’immagine aziendale. L'infrastruttura, collegamento tra Brescia e Milano alternativo all’A4, è stata recentemente acquisita da uno dei più importanti attori internazionali nel settore dei trasporti, Aleatica (partecipata al 100 per cento dall'Australian Ifm Global Infrastructure Fund). La nuova immagine aziendale segue le linee guida della global corporate image identity di Aleatica e sarà applicata ai diversi strumenti di comunicazione. Nello specifico, il nuovo logo si ispira ai valori di Aleatica e intende raffigurare l'integrazione delle persone al pianeta. I colori richiamano differenti elementi legati all'ambiente in cui viviamo, come il sole (giallo), la natura (verde) e la terra (marrone e arancio). La nuova immagine di A35 Brebemi vuole rappresentare l'approccio globale di Aleatica alla sicurezza, alla tecnologia e alla sostenibilità, confermando la propria mission di costruire e gestire infrastrutture e servizi di mobilità efficienti e responsabili, verso un futuro sostenibile e rispettoso sia delle persone sia del pianeta. "Con questa evoluzione dell'immagine di A35 Brebemi intendiamo sempre più rappresentare i valori che ci appartengono – afferma il Presidente di A35 Brebemi, Francesco Bettoni. Il percorso, iniziato già dalla progettazione dell'infrastruttura e che prosegue sia con la gestione della stessa sia con l'innovativo progetto di elettrificazione, si arricchisce oggi di uno step importante con il nuovo logo, verso un futuro che ci vede sempre più protagonisti nell'ambito della mobilità sicura e sostenibile”.(Com)