Ucraina: viceministro Esteri Polonia, la minaccia di un conflitto è reale

24 luglio 2021

- La minaccia di un’invasione russa dell’Ucraina è sempre più reale. Lo ha detto il viceministro degli Esteri polacco, Pawel Jablonski, intervenuto all’emittente “Radio Zet”. “Il dispiegamento di truppe russe e diverse dichiarazioni di politici molto belligeranti non solo nei confronti dell’Ucraina ma anche della Nato”, sono un segnale inequivocabile di aggressività da parte della Russia. “Putin vorrebbe che la Nato si ritirasse” alla situazione precedente al 1997 perché vuole tornare “alle sfere di influenza dei tempi della Guerra fredda”, ha detto Jablonski. La possibilità di un conflitto “è purtroppo molto reale. Non sarebbe nulla di nuovo. Nel 2014 è iniziato un conflitto che dura tuttora. L’Ucraina orientale resta occupata e la Crimea è stata illegalmente annessa dalla Russia”. Il viceministro ritiene che ci sia il rischio di un’invasione diretta da parte delle truppe di Mosca, oppure qualcosa di simile a quanto già accaduto nel 2014, quando sono sorti due “staterelli fantoccio” non riconosciuti da nessuno a parte che dalla Russia “e da alcuni suoi satelliti”. Il riferimento di Jablonski è alle sedicenti repubbliche di Donetsk e Luhansk. A proposito dei colloqui di oggi a Ginevra tra il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, Jablonski spera che possa distendere il clima. “Se la Russia va fermata, l’unica lingua che capisce Putin è quella delle sanzioni”, ha affermato. (Vap)