Umbria: Bori (Pd), emergenza per tante famiglie, serve fondo caro bollette

- "La Regione faccia come il Governo e intervenga subito, anche con un fondo dedicato, mettendo in campo tutte le iniziative necessarie per mitigare l’aumento dei costi dell’energia e vada incontro a quei cittadini che fanno sempre più fatica a pagare le bollette". Così il consigliere regionale dell'Umbria Tommaso Bori (Pd), chiedendo alla giunta di mettere in cantiere "un vero e proprio piano straordinario di sostegno a cittadini e imprese, stretti tra la morsa della pandemia e quella del caro bollette" "Il repentino aumento dei costi dell’energia verificatosi negli ultimi mesi – ha spiegato Bori - grava pesantemente su famiglie e mondo del lavoro, già in difficoltà a causa della pandemia. Una situazione di allarme e di difficoltà, che la Regione deve affrontare come una delle priorità più urgenti, per evitare che, una volta usciti dalla pandemia del ‘sistema Umbria’ non rimanga nulla. Per non parlare di quello che tale crisi potrebbe provocare sui cambiamenti climatici e sugli eventi meteorologici estremi, mettendo a repentaglio la transizione verso l’energia pulita". (segue) (Ren)