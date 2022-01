Umbria: Bori (Pd), emergenza per tante famiglie, serve fondo caro bollette (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione dunque – ha proseguito il consigliere - deve scendere in campo per intraprendere azioni di sostegno alle famiglie e al mondo del lavoro volte a contrastare il rincaro dei prezzi dell’energia, tanto più in una fase di estremo freddo. Il Governo ha preparato un nuovo stanziamento di risorse, pari a un miliardo e mezzo, che complessivamente arrivano a circa 10 miliardi stanziati negli ultimi mesi, ora la giunta regionale faccia la sua parte. Il tutto incentivando i processi di riconversione ecologica e di transizione dalle fonti di energia fossile a quelle rinnovabili". "Le istituzioni regionali devono velocemente adoperarsi – ha concluso Bori - anche e non solo nell'ambito delle misure previste nel Pnrr, per discutere, approvare e rendere operativi quanto prima, piani di efficientamento energetico e di contrasto ai cambiamenti climatici, che promuovano una vera ed efficace transizione ecologica per la nostra Regione". (Ren)