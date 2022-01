Israele-Turchia: prima telefonata tra ministri degli Esteri negli ultimi 13 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu, ha telefonato all'omologo di Israele, Yair Lapid, segnando la prima chiamata del genere tra i massimi diplomatici dei due Paesi in 13 anni. La dichiarazione ufficiale di Gerusalemme è stata che Cavusoglu ha chiamato per augurare buona fortuna a Lapid dopo essere risultato positivo al Covid-19, secondo quanto riportato dal quotidiano "Jerusalem Post". La chiamata arriva pochi giorni dopo che il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha continuato con i suoi messaggi amichevoli verso Israele, evidenzia il quotidiano. Erdogan ha anche affermato che sarebbe disposto a lavorare con Israele su un gasdotto verso l'Europa attraverso la Turchia, dopo che gli Stati Uniti hanno detto a Grecia, Israele e Cipro che non sostengono il loro piano congiunto per costruire il gasdotto East-Med a tal fine.(Res)