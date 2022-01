Ucraina: ministra britannica Truss, Putin “faccia un passo indietro”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, “faccia un passo indietro” prima di commettere “un enorme errore strategico" in Ucraina. Sono le parole pronunciate questa mattina al Lowy Institute a Sydney, in Australia, dalla ministra degli Esteri britannica, Liz Truss che ha lanciato un avvertimento personale al presidente russo. Secondo Truss, il Cremlino "non ha imparato le lezioni della storia" dai precedenti fallimenti militari della Russia. "L'invasione porterà solo a un terribile pantano e alla perdita di vite umane, come sappiamo dalla guerra sovietico-afgana e dal conflitto in Cecenia", ha aggiunto Truss. Il Regno Unito dovrebbe collaborare con alleati come Australia, Israele, India, Giappone e Indonesia per "affrontare aggressori globali" come Cina, Russia e Corea del Nord, ha aggiunto Truss. "E' tempo che il mondo libero regga la sua posizione", ha affermato la ministra britannica.(Rel)