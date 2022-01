Russia-Usa: ministero Esteri, inaccettabili attività aggressive Nato su fianco orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività aggressive della Nato sul proprio fianco orientale, nonché lo sviluppo militare dell'Ucraina, sono assolutamente inaccettabili. Lo ha affermato questa mattina il ministero degli Esteri russo, rispondendo ad una domanda pervenuta alla conferenza stampa annuale del titolare del dicastero, Sergej Lavrov. Il ministero degli Esteri di Mosca ha condannato in particolare le esercitazioni militari non programmate dell'Alleanza atlantica vicino ai confini dello Stato eurasiatico, con manovre di navi e aerei da guerra. Oggi il segretario di Stato statunitense Antony Blinken e il ministro degli Esteri russo Lavrov si incontrano a Ginevra per proseguire i colloqui tra Stati Uniti e Russia sulle garanzie di sicurezza in Europa. (Rum)