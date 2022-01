© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'udienza per il processo sulla vicenda Open Arms in corso a Palermo, che vede imputato il leader della Lega Matteo Salvini, è stata fissata per il prossimo 4 marzo. Lo si apprende da fonti della Lega.(Rin)