Piemonte: domani accesso diretto 12-19 anni, arrivate oltre 200 mila dosi per tutte le fasce d'età

- E' previsto per domani l'accesso diretto alle prime dosi per i giovani tra i 12 e i 19 anni che si presenteranno nei centri vaccinali in Piemonte. Nel frattempo, ieri sono arrivate e sono state distribuite alle aziende sanitarie 60.400 dosi di Moderna, 98.280 di Pfizer per adulti e 60 mila dosi di Pfizer pediatrico. Inoltre, l'Unità di crisi ha segnalato che ieri sono state effettuate 47.138 somministrazioni di cui 41.207 di terze dosi.(Rpi)