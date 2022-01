Cina-Russia: ministra Esteri britannica, Mosca e Pechino tentano di colmare un vuoto ideologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Russia stanno cercando di colmare un vuoto ideologico stringendo alleanze con regimi autoritari in tutto il mondo e perseguendo una cooperazione bilaterale più stretta che mai. Lo ha detto la ministra degli Esteri del Regno Unito Liz Truss in un discorso al Lowy Institute australiano, sottolineando che "i regimi autoritari in tutto il mondo (...) come la Bielorussia, la Corea del Nord o il Myanmar trovano i loro più stretti alleati a Mosca e Pechino". "Cina e Russia hanno individuato un vuoto ideologico e si stanno affrettando a riempirlo. Sono incoraggiati in un modo che non vedevamo dai tempi della Guerra Fredda", ha detto Truss. Secondo la ministra, Russia e Cina sfruttano le loro partnership con questi Paesi per "promuovere la loro propaganda e destabilizzare le democrazie libere", invitando gli alleati occidentali a intensificare i loro sforzi per affrontare le minacce derivanti dalla loro collaborazione. (segue) (Rel)