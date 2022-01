Energia: Siemens Energy corregge al ribasso aspettative esercizio 2021-2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'energia tedesco Siemens Energy ha corretto al ribasso le aspettative per l'esercizio 2021-2022, prevedendo ora un declino del fatturato del 2 per cento e non dell'1 per cento come stimato in precedenza. La revisione è stata resa necessaria dall'andamento di Siemens Gamesa, controllata del conglomerato che produce turbine eoliche e che continua lungo una tendenza negativa. Nel primo trimestre dell'esercizio in corso, ossia tra ottobre e dicembre del 2021, Siemens Gamesa ha registrato una perdita operativa di 309 milioni di euro al lordo degli elementi speciali. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la società sta rivedendo al ribasso le previsioni per l'intero anno, motivando l'andamento negativo con i problemi nella catene di approvvigionamento globali, la pandemia di Covid-19 e le difficoltà nell'accelerazione della nuova generazione di turbine terrestri 5.X. Nel primo trimestre, Siemens Gamesa ha dovuto annunciare oneri straordinari per 289 milioni di euro. Una perdita operativa è ora possibile per l'intero anno. In termini di fatturato, l'azienda si sta preparando a un calo dal 2 al 9 per cento invece del 2-7 per cento stimato in precedenza. Tali risultati hanno portato in perdita l'intera Siemens Energy di circa 57 milioni di euro nel primo trimestre del 2021-2022. Nello stesso periodo dello scorso anno, il gruppo aveva guadagnato 243 milioni di euro. (segue) (Geb)