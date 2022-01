Energia: Siemens Energy corregge al ribasso aspettative esercizio 2021-2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre, il fatturato ha subito una contrazione dell'11 per cento a circa sei miliardi di euro. Per l'intero esercizio 2021-2022, Siemens Energy prevede ora un calo delle vendite fino al 2 per cento, in aumento dal fino all'1 per cento precedentemente stimato. “Nel migliore dei casi, tuttavia, il fatturato crescerà del 3 per cento come previsto, perché gli affari con le centrali elettriche a gas e vapore stanno andando come previsto”. Intanto, il ritorno operativo rettificato sulle vendite prima degli articoli speciali dovrebbe essere compreso tra il 2 e il 4 percento. Finora, la previsione era del 3-5 per cento. (Geb)