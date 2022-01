Quirinale: Renzi (Iv), non si può mettere Draghi in panchina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche chi lo detesta, lo sa: nel 'fare' Presidenti (Mattarella, Draghi, se stesso), Matteo Renzi finora ha avuto un certo 'tocco' e per questo il suo allarme a 78 ore dalla prima votazione non va sottovalutato: "Attenzione - spiega a "La Stampa" il leader di Italia viva - Se si porta Draghi come candidato allo scrutinio segreto, lo si elegge, anche perché esporlo a una bocciatura dell'Aula significherebbe perderlo sia per il Colle che per il governo. E l'Italia una cosa non se la può permettere: rimettere Mario Draghi in panchina". "Noi - aggiunge l'ex premier - possiamo schierare Draghi come centravanti a Palazzo Chigi o portiere al Quirinale, ma l'unica cosa sicura è che non possiamo perderlo". Il 'titolo' Draghi non ha mai rischiato di essere sospeso per eccesso di ribasso, ma fatica a salire: "Non mi pare né in discesa, né in salita. Draghi è Draghi, punto. Metà degli italiani sogna di vederlo per sette anni al Colle. Metà degli italiani spera di non perderlo a Palazzo Chigi. La quasi totalità riconosce che la sua presenza in politica è un valore aggiunto per le istituzioni". L'uscita da Palazzo Chigi sarà comunque una perdita: "Lui ha chiarito di essere a disposizione per qualsiasi ruolo il Parlamento gli chieda di esercitare e quella sua frase sul 'nonno a servizio delle istituzioni' è stata oggetto di polemiche ma è in realtà una generosa disponibilità". (segue) (Res)